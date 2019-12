Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata o atentionare nowcasting Cod galben de ninsoare viscolita, valabila in orele urmatoare, in zona de munte a judetelor Arges, Prahova si...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe atentionari nowcasting cod galben de viscol și ceata, valabile in orele urmatoare in 6 judete.Potrivit meteorologilor, pana la 11:00 in zona de munte a județelor Suceava și Neamt se anunța intensificari ale vantului cu rafale…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, valabila in zone joase din sapte judete, pe durata urmatoarelor trei ore. Astfel, pana la ora 20:00, in judetele Arges, Prahova, Buzau, Giurgiu, Ilfov, Dambovita si Teleorman se va semnala,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vant pentru zone montane din Muntenia si o serie de avertizari Cod galben similare ce vizeaza judete din Transilvania, valabile in orele urmatoare, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica doua atentionari nowcasting de vant puternic pentru judetele Prahova, Dambovita, Arges, Brasov si Sibiu, pe durata orelor urmatoare, scrie Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00, in zonele de munte ale judetelor mentionate, la…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari nowcasting de vant puternic pentru judetele Prahova, Dambovita, Alba, Brasov si Sibiu, valabile pana la ora 22:00, anunța AGERPRES.