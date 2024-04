Stiri pe aceeasi tema

- Banat, sudul Crișanei, Transilvania și in zonele montane intra, marți, sub o avertizare Cod de vijelii, cu ploi torentiale, grindina si descarcari electrice. De altfel, vremea se va strica in toata țara, iar la munte va ninge.

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare meteo COD GALBEN de vreme rea in Romania. Avertizarea meteo este valabila de astazi, 16 aprilie, ora 15, pana maine, 17 aprilie, la aceeași ora. In intervalul menționat, in Banat, sudul Crișanei, Transilvania și in zonele…

- Aministrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare cod galben de vant in Banat, sudul Crișanei și in Carpații Meridionali. In vigoare este și o informare de ploi in jumatatea de sud a țarii. De luni, 11 martie, de la ora 10, pana marți, 12 martie, la ora 05.00, vantul va avea intensificari…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben privind intensificari ale vantului si ploi in cea mai mare parte a tarii, pana marti dimineata. In zona montana, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge viscolit, fiind emis Cod portocaliu. Intensificarile vantului vor continua, pana miercuri, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari de tip „cod galben”, valabile pe in mai multe județe din țara, inclusiv in județul Cluj. Primul cod galben va intra in vigoare astazi la ora 14:00 și va fi valabil pana maine la ora 8:00. „In intervalul menționat, vantul se va intensifica…

- Cea mai mare parte a tarii se va afla luni sub o avertizare cod galben de vant, anunta meteorologii. In Carpatii Meridionali si de Curbura, la peste 1.700 de metri altitudine, sunt prognozate vant puternic si zapada viscolita. Incepand de duminica, de la ora 14.00, pana luni dimineata la ora 9.00, sunt…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica, 4 februarie, atenționari cod portocaliu și galben de intensificari ale vantului, ploi și ninsori pentru mai multe zone ale țarii.O prima atenționare cod galben intra in vigoare astazi, 4 februarie, la ora 14.00, și este valabila pana luni,…

- Meteorologii romani au emis o atentionare de Cod galben de vant puternic pentru judete din Banat, sudul Crisanei si al Transilvaniei si viscol la munte, valabila pana joi seara. Vineri, vor fi intensificari ale vantului in Moldova, Dobrogea, sudul Transilvaniei si sud-vestul Olteniei si viscol in Carpatii…