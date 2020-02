Coca Cola lovită puternic de coronavirus. Producţia este pusă în pericol Productia si exporturile de indulcitori artificiali folositi in bauturile dietetice si fara zahar au fost intarziate, a comunicat compania in raportul anual, dat publicitatii luni. "Am initiat planul de aprovizionare de avarie si nu prevedem un impact pe termen scurt asupre productiei. Totusi, s-ar putea sa intampinam probleme cu aprovizionarea cu aceste ingrediente, daca situatia din China se va deteriora in continuare" Compania nu a precizat importul caror indulcitori artificiali a fost afectat si s-a limitat la informatiile din raport, dar a facut precizarea ca se iau toate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

