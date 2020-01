Stiri pe aceeasi tema

- Scoli spre care la anul vor veni bani nu numai de la bugetul de stat, ci si din multe alte surse, aducand cu ei inclusiv „corn, lapte, miere, fructe”, o veste proasta aratata drept „Veste buna pentru elevii care asteptau aceasta decizie!” (e o decizie guvernamentala), iar la nivel de invatamant superior,…

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz a prezentat masurile luate de fostul Guvern social democrat in sprijinul persoanelor cu dizabilitați. Maricela Cobuz a amintit ca Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitați este marcata, in fiecare an, pe data de 3 decembrie, incepand cu 1992, la inițiativa…

- Propunerea legislativa privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului a trecut tacit luni de Senat, prin implinirea termenului pentru dezbatere si adoptare, informeaza Agerpres.Conform proiectului, prin "antitiganism" se intelege atat perceptia referitoare la romi exprimata ca…

- Legea care interzice bullying-ul in scoli a intrat in vigoare, vineri, iar potrivit prevederilor este interzis orice comportament care consta in violenta psihologica. Profesorii vor fi instruiti astfel incat sa […]

- Legea care interzice bullying-ul in școli a intrat in vigoare, vineri, iar potrivit prevederilor este interzis orice comportament care consta in violența psihologica. Profesorii vor fi instruiți astfel incat sa recunoasca acest fenomen și sa ia masurile potrivite.„In unitatile de invatamant…

- Legea nr. 221 2019, care a aparut marti, 19 noiembrie, in Monitorul Oficial al Romaniei, introduce in Legea educatiei nationale notiunea de violenta psihologica sau bullying si stabileste o serie de masuri ce au ca scop reducerea numarului de cazuri ce implica acest tip de violenta. "Legea educatiei…

- Atat elevii, cat si profesorii ar trebui ca incepand de anul viitor sa aiba parte de un climat educational fara hartuire si alte forme de violenta psihologica, dupa ce Legea care combate bullying-ul a fost promulgata de catre Klaus Iohannis.

- Elevii vor avea mai puține ore la școala, deoarece Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Proiectul de lege referitor la reducerea numarului de ore din invatamant a fost adoptat initial anul trecut de Parlament,…