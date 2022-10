Coautorul unui dezastru de milioane de euro, șef la Agenția Națională pentru Achiziții Publice Dupa ce și-a dovedit mai mulți ani incompetența in Compania Municipala Managementul Transportului București, unul dintre coautorii dezastrului de 7 milioane de euro din bugetul local a ajuns din nou in fruntea unei importante instituții a statului. Este vorba de Bogdan – Paul Dobrin, fost membru al Consiliului de Administrație de la CMMTB, numit in aceasta saptamana secretar general al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Este, de fapt, o reconfirmare a celui care ocupa deja aceasta funcție, tot „temporar”, din luna mai a acestui an. Ce-l recomanda pe Dobrin in aceasta funcție? Nu prea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

