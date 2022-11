Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare va avea o ședința miercuri pentru a se pune de acord asupra soluțiilor la prețurile la energie și a procentului de majorare a pensiilor. Pe de alta parte, marți, in Camera Deputaților a fost adoptata legea privind decarbonizarea sectorului energetic, informeaza Rador. Fii…

- Coalitia de guvernare vrea sa renunte la majorarea taxelor locale, la mai bine de o luna de la votul din Senat, pe Ordonanta prin care s-a decis majorarea cu pana la 50% a bazei de impozitare. Potrivit surselor citate, liderii coalitiei nu au reusit sa ajunga la un acord cu reprezentantii autoritatilor…

- Coaliția cere ragaz o saptamana sa rezolve divergențele privind procentul de creștere a pensiilor sau eliminarea pensiilor speciale. Reglementarea pieței energiei completeaza lista problemelor care au invrajbit PSD și PNL in ultima luna.

- Pensiile, subiectul zilei in ședința coaliției de guvernare: Care este motivul de disputa Pensiile, subiectul zilei in ședința coaliției de guvernare: Care este motivul de disputa Coaliția de guvernare se reunește astazi pentru a stabili procentul de majorare a pensiilor. In timp ce Ministrul de Finanțe…

- Coaliția de la guvernare se reunește astazi intr-o noua ședința. Se anunța discuții aprinse intre liderii PNL și PSD. Ei vor trebui sa stabileasca procentul cu care se vor mari pensiile.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut vineri, dupa ce liderii UE au cazut de acord asupra unor masuri urgente pentru a stopa cresterea preturilor la energie care afecteaza economia continentului, transmite Bloomberg, citeaza Digi24.

- Coaliția aflata la putere se zbate (in mod ipocrit sau in stil de Dorel) sa gaseasca soluții temporare la problematica grava antrenata de cele trei crize care se suprapun azi – energetica, alimentara și geopolitica. De la compensații (in loc de plafonare și reglementare a circulației produselor și serviciilor…

- Din cauza incompetentei actualei guvernari, care nu a stiut decat sa-si numeasca politrucii in functii – inclusiv la ANRE – si sa adopte masuri alandala de plafonare si compensare a preturilor la energie, situatia Romaniei risca sa devina cu adevarat dramatica in aceasta iarna, conform sursei citate.…