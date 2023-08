Coafura rezistă: Suma plătită de statul german pentru întreținerea părului Angelei Merkel Guvernul german a cheltuit aproape 55.000 de euro pentru parul si machiajul fostului cancelar german Angela Merkel de cand aceasta a parasit functia, in 2021, relateaza POLITICO. In ciuda faptului ca a parasit functia cea mai importanta din Germania in urma cu aproape doi ani, Merkel continua sa trimita facturi guvernului federal pentru mai multe cheltuieli, potrivit documentelor obtinute de Tagesspiegel prin intermediul unei solicitari in baza legii privind libertatea de informare. Merkel, a scris anterior Tagesspiegel, nu si-a pastrat vechiul sau make-up artist, ci se bazeaza acum pe… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca a parasit functia cea mai importanta din Germania in urma cu aproape doi ani, Angela Merkel continua sa trimita facturi guvernului federal pentru decontarea mai multor cheltuieli, arata documente obtinute de Tagesspiegel, prin intermediul unei solicitari in baza legii privind libertatea…

- In ciuda faptului ca a parasit cel mai important job din Germania in urma cu aproape doi ani, Merkel inca factureaza guvernului federal mai multe cheltuieli. Acestea includ un make-up artist și coafor personal, care lucreaza și ca designer vestimentar.

- Guvernul de la Berlin a cheltuit aproape 55.000 de euro pentru coafura și machiajul fostului cancelar german Angela Merkel, incepand din 2021, cand aceasta a parasit funcția, scrie Politico. Chiar daca a parasit funcția suprema a Germaniei in urma cu aproape doi ani, Merkel a continuat sa factureze…

- Guvernul de la Berlin a cheltuit aproape 55.000 de euro pentru coafura și machiajul fostului cancelar german Angela Merkel, incepand din 2021, cand aceasta a parasit funcția, scrie Politico.In ciuda faptului ca a parasit cea mai importanta funcție din Germania in urma cu aproape doi ani, Merkel continua…

- Evocarea unei cooperari la nivel local cu extremiștii din AfD l-a transformat pe liderul opoziției creștin-democrate intr-o ținta a atacurilor venite din partidul sau, dar și din partea politicienilor social-democrați, verzi și liberali, scriu Politico, Der Spiegel și Tagesspiegel. Liderul opoziției…

- Germania intentioneaza sa revina la "normalitate fiscala", cu un buget pe anul 2024 care se delimiteaza de cheltuielile masive din ultimii trei ani, prin diminuarea actiunilor de contractare a creditelor externe si masuri de austeritate in toate ministerele, comenteaza cotidianul Financial Times, citat…

- ”Relansarea economica mondiala duce lipsa unei dinamici a cresterii. China si Germania, ca mari natiuni influente, ar trebui cu atat mai mult sa colaboreze strans la pacea si dezvoltarea in lume”, a declarat Li Qiang intr-o conferinta de presa comuna cu cancelarul german Olaf Scholz. Chinese Premier…