Imagini ingrijoratoare la porțile spitalelor! Ambulanțele cu pacienti cu Covid-19 au ajuns sa stea coada din cauza numarul insuficient de locuri disponibile in unitațile sanitare. O fotografie in care se vad ambulante asteptand la rand a fost realizata, vineri, la intrarea de la Spitalul de Boli Infectioase de la Brasov. Imaginea a fost distribuita pe […] The post Coada de ambulanțe la spitalele Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .