- Vor fi concedieri in masa la Twitter dupa preluarea companiei de catre Elon Musk. Vineri, angajații vor fi anunțati prin e-mail daca iși pastreaza sau iși pierd locul de munca, potrivit Mediafax. Twitter a luat decizia de a disponibiliza o parte din personal dupa preluarea companiei de catre Elon…

- Elon Musk planuiește sa elimine aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, dupa preluarea rețelei de socializare, cu alte cuvinte sa renunțe la jumatate din forța de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, a relatat miercuri Bloomberg News, citand mai persoane familiare cu acest…

- In sfarșit s-a aflat ce a facut Elon Musk in noaptea de Halloween! Anunțul a fost facut chiar de fondatorul Tesla, pe platforma de socializare Twitter. In timp ce miliardarul Peter Thiel, prietenul lui Musk, era in toiul unei petreceri decadente la Castelul Bran, proprietarul Twitter a avut parte de…

- Miliardarul a dizolvat consiliul de administrație al Twitter, arata un dosar al companiei, in timp ce angajații Twitter se pregatesc pentru noile restructurari care ar putea viza pana la un sfert din personal, potrivit The Guardian . The Washington Post a relatat luni ca echipa lui Musk a discutat despre…

- Consiliul de administrație al Twitter a fost dizolvat joi, in urma preluarii companiei de catre Elon Musk, potrivit unui document depus luni, anunța CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Elon Musk a finalizat preluarea Twitter printr-o tranzacție in valoare de 44 de miliarde de dolari. Prima masura a celui mai bogat om din lume a fost sa-i concedieze pe directorii de top ai companiei.

- Elon Musk a finalizat preluarea Twitter și i-a concediat pe directorii companiei. Elon Musk a finalizat preluarea Twitter printr-o tranzacție in valoare de 44 de miliarde de dolari și prima masura a fost sa-i concedieze pe directorii de top.

- Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care va stabili daca Musk, care este directorul general al producatorului de vehicule electrice Tesla, trebuie sa finalizeze achizitia companiei de social media, in valoare de 44 de miliarde de dolari. Twitter a primit…