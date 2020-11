Co-fondatorul Ice Bucket Challenge a murit la doar 37 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Quinn, co-fondatorul Ice Bucket Challenge, s-a stins la varsta de doar 37 de ani. El a fost diagnosticat cu boala in numele careia lansase provocarea, in urma cu șapte ani. Partenerul sau, Pete Frates, a murit și el, anul trecut.

- Proprietarul apartamentului in care s-a produs explozia devastatoare din blocul situat in centrul orașului Galați a murit. El fusese transportat la spital in stare grava avand arsuri pe o mare parte a corpului. Vecinii lui nu pot reveni acasa deoarece scara interioara a fost afectata, potrivit Mediafax.Proprietarul…

- A incetat din viața Lucian Manailescu, unul dintre cei mai prolifici poeți buzoieni contemporani. Artistul cuvintelor avea 69 de ani și s-a stins din cauza unei boli incurabile. Nascut la Nehoiu, Lucian Manailescu a absolvit al Școala Sanitara Buzau, iar in 2011 și-a luat licența in istorie. A fost…

- Autoritațile locale au confirmat, marți dimineața, decesul a trei victime, doi barbati si o femeie, dupa atacul terorist care a avut loc, luni seara, la Viena. Mai mulți atacatori au deschis focul asupra oamenilor din centrul capitalei Austriei.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 4.041 de cazuri noi de COVID-19, din 10.566 de teste efectuate. Rata de pozitivare este de 38,2%. Alți 86 de romani au murit din cauza infecției cu coronavirus. La terapie intensiva sunt internați 916 pacienți COVID.