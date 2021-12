Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis instituirea de noi masuri pentru perioada sarbatorilor de iarna, in contextul raspandirii noii variante OMICRON de coronavirus. Noile masuri vor fi aplicate in perioada in perioada 10.12.2021 ora 00:00 –08.01.2022 ora 24:00, pentru persoanele…

- Testul PCR obligatoriu și carantina pentru nevaccinați, la intrarea in Romania, masuri anunțate duminica, in contextul apariției tulpinii Omicron, vor fi valabile din 10 decembrie pana pe 8 ianuarie, anunța Comitetul Național pentru Situații de Urgența.Au fost aprobate noile restricții anunțate de ministrul…

- Romania inasprește regulile de intrare pe teritoriul național pentru a incetini raspandirea noii variante a coronavirusului in aceasta perioada a sarbatorilor. Mai multe decizii au fost luate la o reuniune de urgența, convocata ieri de premierul Nicolae Ciuca și la care au participat reprezentanții…

- Romania inasprește regulile de intrare pe teritoriul național RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România înasprește regulile de intrare pe teritoriul național pentru a încetini raspândirea noii variante a coronavirusului în aceasta perioada a sarbatorilor. …

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat vineri ca in sedinta de guvern nu a existat niciun fel de dezbatere in contradictoriu pe tema introducerii testarii pentru persoanele care intra in tara, mentionand ca au fost analizate recomandarile in acest sens ale Centrului european de control al…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, duminica, la finalul ședinței de Guvern convocata de urgența de premierul Nicolae Ciuca, ca Romania a stabilit o interdictie de intrare in tara si pentru cetatenii din Malawi din cauza noii variante a coronavirusului, numita…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propune prelungirea starii de alerta in Romania pentru alte 30 de zile, incepand din 10 octombrie. Decizia CNSU, care urmeaza sa fie aprobata prin Hotarare de Guvern, vizeaza aceleași restricții in vigoare și acum - certificatul verde valabil in localitațile…

- Rata incidentei cazurilor de COVID din Capitala a ajuns vineri, 24 septembrie, la 3,77 cazuri la mia de locuitori, in usoara crestere fata de ziua precedenta, iar Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența s-a intrunit pentru a decide noile restrictii, conform Hotararii CNSU, din 17 septembrie,…