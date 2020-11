Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a fost introdusa pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, motiv pentru care românii sunt obligați sa stea 14 zile în carantina daca se întorc din țara vecina. Noile modificari vor fi aplicate de pe 3 noiembrie, conform noilor decizii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de luni, 26 octombrie 2020, Hotararea numarul 50 privind aprobarea listei tarilor si zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. "Instituirea restrictiilor…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni o hotarare in care clarifica situatiile in care masca de protectie poate fi indepartata in spatiile deschise, pentru perioade scurte de timp, respectiv atunci cand se fumeaza, se consuma produse alimentare sau bauturi in afara teraselor, dar…

- 32 de țari sunt incluse pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, anunțata marți seara de autoritați. Printre acestea se regasesc Stale Unite, Spania, Franța sau Marea Britanie, anunța MEDIAFAX.Potrivit autoritaților, lista va intra in vigoare de la data de 15 octombrie, de la ora 00.00.…

- Rata somajului a continuat sa creasca in august, o luna marcata de relaxarea restrictiilor impuse de pandemia de Covid-19, ajungand la 8,1% in zona euro si la 7,4% in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Eurostat. Este a cincea luna de crestere consecutiva a ratei somajului, atat in zona euro,…

- Ministerul Sanatații a aprobat lista statelor pentru care se impune regimul de autoizolare la intrarea persoanelor pe teritoriul Republicii Moldova, in situația starii de urgența publica prin COVID-19, noteaza Noi.md. Lista intra in vigoare la 28 septembrie curent. Printre acestea se regasesc: Romania,…

- Romania este pe primul loc in raspandirea epidemiei de COVID-19 in Uniunea Europeana, potrivit unui raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din UE și Marea Britanie. Țara noastra are cea mai mare rata de pozitivare, un raport de 19 decese…

