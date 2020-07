Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii amenința cu proteste de strada Foto: Arhiva/Maria Mandița. Mai multe federații ale pensionarilor au susținut astazi o conferința de presa, pe tema nerespectarii prevederilor legii privind majorarea punctului de pensie cu 40%. Creșterea ar trebui sa intre în vigoare de la 1 septembrie,…

- Adrian Solomon și Irinel Ioan Stativa, cei doi deputați care au facut scandal la șaormeria Dristor din Centrul Vechi, sunt colegi de partid in PSD și in Comisia de munca din Camera Deputaților. Adrian Solomon este deputat PSD, presedinte al comisiei de munca din Camera Deputatilor. De-a lungul mandatelor…

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca pensiile nu pot fi crescute "asa din pix", criticand populismul si declaratiile partidelor de stanga. Premierul sustine ca majorarea pensiilor trebuie sa aiba la baza politici de dezvoltare si de sustinere a investitiilor. Seful Executivului a vorbit despre cresterea…

- Parlamentul a decis sa modifice legislatia privind zilele libere platite pe care parintii le pot lua, pentru a sta cu copiii, in perioadele in care scolile sunt inchise. Votul urmeaza sa fie dat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. In prezent, legea care acorda 75% din salariu parintelui care sta…

- Purtatorul de cuvant al PRO Romania, Gabriela-Maria Podașca, a anunțat marți ca in Comisia pentru Munca a Camerei Deputaților s-au aprobat amendamente ale formațiunii legate de majorare a salariilor kinetoterapeuților, fiziokinetoterapeuților și prof. CFM (profesor de cultura fizica medicala).„In…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a pledat vineri pentru adoptarea legii vaccinarii, evidentiind faptul ca, in ultimii ani, in Romania, acoperirea vaccinala a inregistrat scaderi constante.Vezi si: Rareș Bogdan vorbește despre posibilitatea de a deveni premier:…

