- Cu ochii pe Ucraina, acolo unde are uriașe interese financiare și geopolitice, America este pe punctul de a pierde Taiwanul. Presiunea exercitata de China asupra micuței insule a crescut in ultimele zile și asta in paralel cu impresia ca Washingtonul și-a cam luat mainile de pe Taipei. Cel puțin asta…

- Președintele Dumei de Stat a Rusiei(camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, a acuzat sambata Washingtonul de coordonarea operatiunilor militare din Ucraina ceea ce constituie, in opinia sa, o implicare directa a SUA intr-o actiune militara impotriva Rusiei, transmite Reuters. “Washingtonul…

- „Washingtonul coordoneaza si desfasoara practic operatiuni militare, prin urmare participa direct la actiuni militare impotriva tarii noastre”, a scris Volodin pe canalul sau de Telegram.Washingtonul si membrii europeni ai NATO au livrat Kievului armament greu pentru a ajuta autoritatile ucrainene sa…

- Statele Unite au dezvaluit miercuri cea mai recenta serie de sancțiuni impotriva Rusiei, impuse din cauza razboiului declanșat in Ucraina. Noul pachet de sancțiuni vizeaza de aceasta data o banca comerciala cheie și „o rețea globala de peste 40 de persoane și entitați conduse de oligarhul rus Konstantin…

- Justitia din Turcia a decis joi, fara surpriza, sa trimita in Arabia Saudita dosarul mortii lui Jamal Khashoggi, jurnalist saudit asasinat in octombrie 2018 in cladirea consulatului saudit de la Istanbul. Dupa anunt, logodnica lui Khashoggi, Hatice Cengiz, a spus ca va atac decizia in apel. Ea este…

- Registrul Auto Roman (RAR) a transmis un comunicat de presa prin care anunța ca sunt cu ochii pe taxiuri. Reprezentanții instituției au transmis condițiile in care o mașina in regim taxi poate utiliza folii pe geamuri. „Conform legislației in vigoare, (Legea 66/23.03.2022 publicata in M.O. 283/2022)…

- Acuzatiile Statelor Unite despre posibilitatea ca Rusia sa foloseasca arme chimice in Ucraina reprezinta o „tactica de a distrage atentia” de la intrebari incomode pentru Washington, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters, AFP și Agerpres. Președintele…

- Ministerul de Externe al Federatiei Ruse a anuntat luni ca l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Sullivan, pentru a-i transmite ca exista riscul intreruperii relatiilor diplomatice.