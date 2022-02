CNN: SUA au aprobat oficial trimiterea de trupe suplimentare în România Președintele american Joe Biden a aprobat formal desfașurarea de trupe suplimentare în Europa de Est, inclusiv în România, anunța CNN.



Mai mulți oficiali au confirmat mutarea pentru CNN, afirmând ca desfașurarea de trupe are scopul de a arata susținerea aliaților din NATO fața de Ucraina.



Este așteptat ca Pentagonul sa anunțe oficial ca mii de militari americani vor fi desfașurați în poziții de avanpost din Europa



Printre trupele suplimentare se vor numara aproximativ 2.000 de militari care vor fi trimiși în Polonia și alte câteva

Sursa articol: hotnews.ro

