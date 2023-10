CNN: ”Progrese semnificative” în negocierile pentru eliberarea civililor capturați de Hamas Negocierile intermediate de Qatar pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas dupa atacurile teroriste de la 7 octombrie au inregistrat ”progrese semnificative”, potrivit unor surse diplomatice citate de CNN. ”Negocierile merg foarte bine. Vom avea o soluție. Mai sunt probleme ramase in aer, dar discuțiile continua, ramanem increzatori”, a afirmat o sursa pentru CNN. Hamas a […] The post CNN: ”Progrese semnificative” in negocierile pentru eliberarea civililor capturați de Hamas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

