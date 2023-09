Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a anuntat vineri ca Moscova asteapta o vizita a emisarului Vaticanului pentru pace in Ucraina si este gata sa se intalneasca cu el, informeaza Reuters. Lavrov a spus in comentarii televizate: „Acum eforturile Vaticanului, al carui trimis va veni din nou, continua.…

- O racheta japoneza care transporta un mic modul lunar a decolat joi, dupa trei intarzieri la sfarsitul lunii august din cauza vremii nefavorabile, potrivit videoclipului oficial al lansarii transmis in direct pe YouTube, relateaza AFP. Aceasta este o noua incercare a Japoniei de a trimite o nava pe…

- Agentia spatiala a Rusiei, Roskosmos, a anuntat ca a pierdut contactul cu sonda la scurt timp dupa ce a aparut o problema, sambata, in timp ce era dirijata pentru a intra pe orbita de preaselenizare."Sistemul s-a deplasat pe o orbita imprevizibila si a incetat sa mai existe in urma coliziunii cu suprafata…

- Președintele rus Vladimir Putin a vorbit cu liderul militar din Mali despre recenta lovitura de stat din Niger, o convorbire care ar putea provoca ingrijorare in randul guvernelor occidentale care se tem de creșterea influenței rusești in regiunea Sahel din Africa de Vest. Nigerul are o importanța strategica…

- Schimbarea climatica reprezinta o ''amenintare la adresa umanitatii'' care necesita un nou tip de cooperare intre China si Statele Unite, in pofida diferendelor, a declarat, marti, la Beijing, emisarul special american pentru clima, John Kerry, relateaza AFP, conform AGERPRES. CITESTE SI Vin vremuri…

- Xi Jinping l-a avertizat personal pe Vladimir Putin sa nu foloseasca arme nucleare in Ucraina. Mesajul a fost transmis fata in fata in timpul vizitei de stat a presedintelui chinez la Moscova, una dintre primele sale deplasari externe dupa ani de izolare din cauza politicii zero-Covid, au declarat oficiali…

- Germania, prima economie europeana, a inregistrat o scadere peste asteptari a exporturilor in luna mai, in urma reducerii livrarilor in Statele Unite si Rusia, conform datelor publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Exporturile au scazut cu 0,1% in mai, comparativ…

- Viitorul ambasador al Germaniei in Rusia, Alexander Lambsdorf (Partidul Liber Democrat), considera ca conflictul central al secolului XXI se va desfașura intre SUA și China. "Noua, germanilor, ar trebui sa ne fie clar ca nu sintem un jucator mic in comparație globala, dar nici o superputere. Conflictul…