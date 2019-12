Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat in cazul afirmației facute de primarul Capitalei, Gabriela Firea, la adresa premierului Ludovic Orban, despre care a spus ca pe cand era viceprimar „statea in biroul care era ca un bar de negri”.„Ne-am autosizat”, a…

- Ludovic Orban a afirmat, luni, ca rezultatul alegerilor locale vor dovedi faptul ca bucureștenii s-au saturat de Gabriela Firea, un primar care nu face nimic. Reacția vine in contextul acuzațiilor aduse de primarul Capitalei la adresa premierului, potrivit Mediafax.„Bucureștiul are probleme…

- Nicusor Dan sustine ca a identificat o serie de solutii destul de simple si de clare pentru rezolvarea unor probleme majore ale Bucurestiului, care le dau de furca, de ani buni, tuturor administratiilor locale ale orasului. Nicusor Dan vrea sa candideze ca independent la functia de primar…

- Cristian Tudor Popescu amenința, intr-o postare publicata miercuri pe Facebook, ca renunța la colaborarea cu Digi24, informeaza Hotnews. CTP invoca interviul luat de Cosmin Prelipceanu primarului Capitalei, Gabriela Firea, pe care il descrie drept o ”dureroasa emisiune din punct de vedere moral și profesional”.…

- Ludovic Orban s-a nascut la 25 mai 1963, la Brasov. Absolvent al Facultatii de Tehnologia Constructiilor de Masini din cadrul Universitatii Brasov (1988). Studii postuniversitare la Facultatea de Stiinte Politice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (1993). Inginer stagiar…