- Declarațiile primarului din Târgu Mureș arata ca trebuie sa avem un mecanism eficient de suspendare a dreptului de a candida, cel puțin pentru un ciclu electoral, pentru politicienii rasiști și naziști, spune deputatul PNL Ovidiu Raețchi.”Primarul din Târgu Mureș este un astfel…

- Nemulțumit de discuția privind dublarea alocației pentru copii, primarul din Targu Mureș, Dorin Florea, vine cu o propunere șocanta. El spune ca este nevoie de „introducerea obligatorie a unei anchete sociale pentru cuplurile care vor sa aduca pe lume copii”.

