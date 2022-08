Stiri pe aceeasi tema

- Valul de bombardamente din ultima perioada i-a pus pe fuga pe oamenii care traiesc langa centrala nucleara Zaporojie. S-au format cozi uriașe la ieșirea din orașul Energodar, la periferia caruia este instalația nucleara, iar pe rețelele sociale au aparut imagini cu mașini care stau in coloana, tranmsite…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta despre bombardamentele vizand centrala nucleara ucraineana din regiunea Zaporojie in estul tarii, informeaza miercuri DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Multi romani se gandesc deja cu ingrijorare la care vor fi efectele secetei ce afecteaza multe zone din țara, și la ce se va intampla cu prețul alimentelor, in acest context. Una dintre preocupari o reprezinta costul painii cea de toate zilele, mai ales ca sunt semnale ca painea s-ar putea scumpi in…

- O noua școala primara din Hanover County, Virginia, va fi printre primele din SUA care va fi construita exclusiv cu toalete "neutre din punct de vedere al genului", acestea fiind folosite atat de baieți cat și de fete, eliminand complet facilitațile specifice fiecarui gen. Fii la curent cu…

- Una dintre condițiile primordiale pentru obținerea permisului de conducere este aceea de a fi apt din punct de vedere medical și psihologic. La inceputul anului a intrat in vigoare noul Cod Rutier. Acesta face precizari clare cu privire la șoferii care nu sunt declarati admisi la controlul medical obligatoriu.…

- Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca in cazul celor trei cazuri de variola a maimuței, diagnosticate in Romania, a fost vorba despre „un comportament la risc”. „Nu este vorba de o sensibilitate, este vorba mai degraba de un comportament la risc, comportamentul la risc poate sa fie deopotriva…

- Inființarea unei afaceri este un proces continuu, intrucat intotdeauna trebuie sa fii la curent cu tot ceea ce se intampla in jurul ei. Dat fiind faptul ca aspectul legal joaca un rol extrem de important, sta in responsabilitatea noastra sa ne informam cu privire la noile reglementari in vigoare, pentru…