CNAPM SA Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM, Incinta Port, Danele 64-65-66, Parcelele 64-65-66, Parcelele 256 si 257

- FARMACIA DE DETERGENT SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE ȘI DOTARE HALE PRODUCTIE, DEPOZITARE ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE PARTER INALT + 1E PARȚIAL, PLATFORME TEHNICE EXTERIOARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare…

- Subscrisa GRUP PETROL MARIN S.A titular al proiectului ,,CONSTRUIRE IMOBIL S P 8E 9E RETRAS ndash; LOCUINTE DE VACANTA CU RESTAURANT SI SPATII COMERCIALE LA PARTER, PISCINA SI AMENAJARI EXTERIOARE,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE…

- COMUNA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER cu sediul in comuna Tuzla, Sos. Constantei, nr. 80A, judetul Constanta, titular al proiectului "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA TUZLA, JUDETUL CONSTANTA" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU…

- Anunt public privind decizia etapei de incadrareD.R.D.P. CONSTANTA, cu sediul in Mun. Constanta, prel. Traian, F.N., jud. Constanta, titular al proiectului: LUCRARI DE REPARATII LA POD PE DN 3, KM 216 985, SAT V1ISOARA, JUD. CONSTANTA, amplasat in Com. Cobadin, sat Viisoara, extravilan, DN 3, km 216…

- DAX SOLAR ONE titular al proiectului ldquo;Construire Centrala Electrica Fotovoltaica Bransamente Utilitati si Organizare Executare Lucrari", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI,…

- C.N.A.I.R. S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA, reprezentata prin Director Regional, Ichim Marian, titular al proiectului ldquo;LUCRARI DE REPARATII LA POD PE DN 3, km 209 980 la Deleni, JUDETUL Constanta", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare…

- UAT COMUNA CORBU, titular al proiectului, "REABILITARE DC83 CORBU VADU SI STRADA SCOLII SAT VADU COMUNA CORBU, JUDETUL CONSTANTA", propus a fi amplasat in comuna Corbu, sat Corbu si Vadu, intravilan si extravilan DC83 si strada Scolii, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare…

