Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea CNAIR: Valabilitatea rovinietei NU se prelungește automat pe perioada in care este decretata starea de urgența Valabilitatea unor documente se prelungește automat pana la ridicarea acestei masuri, dupa cum stabilește decretul prin care a fost instituta starea de urgența in țara noastra.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca valabilitatea rovinietei nu se prelungește automat in perioada starii de urgența, ca in cazul unor documente eliberate de autoritațile publice, și ca acestea expira in ultima zi pentru care a fost achitat tariful.Potrivit…

- Valabilitatea rovinietei nu se prelungeste automat in perioada starii de urgenta, atrage atentia Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public și intrebarile primite in aceasta perioada cu privire la menținerea valabilitații…

- Trei sectoare de drum national sunt inchise la ora actuala, dupa intrarea in vigoare a codurilor galben si portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana pe 25 martie, ora 10:00, iar drumarii au actionat in zonele afectate cu 181 de autoutilaje si au raspandit aproximativ 529 de tone de material…

- Trei sectoare de drum national sunt inchise la ora actuala, dupa intrarea in vigoare a codurilor galben si portocaliu de ninsori si viscol, valabile pana pe 25 martie, ora 10:00, iar drumarii au actionat in zonele afectate cu 181 de autoutilaje si au raspandit aproximativ 529 de tone de material…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) continua montarea de atenuatori de impact pe Valea Oltului, in localitatea Raul Vadului, din judetul Valcea, se arata intr-un comunicat al companiei, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, montarea atenuatorilor de impact este…

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada Bucuresti - Constanta din cauza vremii nefavorabile, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Avand in vedere fenomenele meteorologice deosebite din zonele aflate sub Cod rosu de vreme rea, s-a luat decizia inchiderii…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informeaza marți, printr-un comunicat de presa, ca emiterea rovinietelor și peajelor prin sistemul informatic ar putea fi intrerupta miercuri, in intervalul orar 01:30 – 04:30, conform Mediafax.Citește și: Prognoza meteo…