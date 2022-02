Stiri pe aceeasi tema

- O singura oferta destinata modernizarii si largirii la patru benzi a DN71, Baldana - Targoviste - Sinaia, a fost depusa pana la termenul-limita, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES. Astfel, operatorul…

- “O noua verificare a lucrarilor pe santierul Variantei Ocolitoare Timisoara Sud. Sunt nemultumit de evolutia lucrarilor. In doua saptamani s-au montat doar 22 de grinzi!”, a scris, sambata dimineata, pe Facebook, Sorin Grindeanu. El a cerut ca proiectul sa fie monitorizat de DRDP Timisoara si a anuntat…

- Ministerul Sanatații a schimbat regulile și in ceea ce privește izolarea persoanelor confirmate cu COVID-19, fiind redusa perioada. Pacienții nevaccinați și cei care au avut COVID cu mai mult de trei luni in urma vor sta in izolare 7 zile, fața de 10 zile, cat era pana acum, iar cei vaccinați și cei…

- FOTO| Iluminat eficient in satele aparținatoare Municipiului Aiud: A fost semnat contractul pentru execuția lucrarilor Iluminat eficient in satele aparținatoare Municipiului Aiud: A fost semnat contractul pentru execuția lucrarilor In cursul zilei de luni, 17 ianuarie, a fost semnat contractul privind…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a convocat astazi o ședința pentru grabirea procedurilor de construire a variantei ocolitoare Azuga-Bușteni in vederea descongestionarii traficului de pe Valea Prahovei. La intalnire au participat reprezentanți ai Ministerului Transporturilor,…

- Directia de Asistenta Sociala Deva a semnat contractul de proiectare si executie pentru obiectivul de investitii „Realizare sistem de incalzire pentru imobilul situat in Deva, str. Haraului, nr. 40”. Contractantul are obligația de a executa inclusiv racordarea la reteaua de gaze naturale.…

- “Pana la termenul limita de deschidere, astazi, 22.11.2021, au depus oferte, pentru contractul destinat elaborarii studiului de prefezabilitate si studiului de fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Iasi Est: SC Consitrans SRL, Inpro Muhendislik Musavirlik Anonim Sirketi, SC Proiect Construct Regiunea…

