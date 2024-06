CSO Băicoi, campioană în Liga A Prahova – premiere înainte de barajul de promovare! Liga A Prahova- primul eșalon județean- a fost caștigata, de cateva runde, de catre CSO Baicoi, echipa care, in urma celor 34 de etape disputate in stagiunea 2023/ 2024 (competiție care a aliniat 18 echipe la start, din care au terminat intrecerea 17), a adunat 94 de puncte (31 de victorii, un egal și doua eșecuri). A consemnat un golaveraj de 121 de goluri marcate și 21 primite. Locul 2 in divizia a 4-a din Prahova a fost asigurat de Teleajenul Valenii de Munte, cu 88 de puncte, iar pe 3 s-a situat CSO Boldești-Scaeni, cu 87 de puncte. Echipa CSO Baicoi este antrenata de Valentin Lazar, fostul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din nefericire, in judet, nici scrutinul electoral de astazi nu este lipsit de incidente . Va prezentam, in continuare, asemenea incidente, in urma carora politia a deschis dosare penale, urmand ca, ulterior, cercetarile sa stabileasca in ce masura acestea se confirma sau nu.Un prim incident …

- Unirea Cocoraștii Colț - CSC Berceni 3-0*CS Manești - Petrolul 95 Ploiești 3-3FC Banești - Petrosport Ploiești 3-0CS Cornu - Avântul Maneciu 5-1CSO Boldești - Unirea Urlați 10-0Progresul Draganești - CSO Comarnic 3-1CSO Baicoi - CS Varbilau 3-0AFC Brebu - CS Brazi 2-0CS Câmpina - Teleajen…

- CSO Baicoi a facut, oficial, primul pas spre Liga a III-a, caștigand meciul restant cu Petrolul 95, de o maniera clara, scor 3-0, astfel ca va reprezenta campioana județului nostru la barajul de promovare Dubla lui Narcis Țanțaru, plus golul lui Alex Dușmanu au adus promovarea matematica, oaspeții celebrand…

- Romanii dornici sa-și exploreze țara au acum posibilitatea de a urma un traseu al gastronomiei romanești, unde pot savura gusturile autentice ale regiunilor noastre. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a realizat lista județelor incluse in acest traseu. Platforma Romania Atractiva , un…

- Marți s-a desfașurat runda 31 din Liga A Prahova, ultima etapa intermediara la nivelul primului eșalon județean. A fost o etapa in care am consemnat o mare surpriza, CS Varbilau reușind o remiza 2-2 cu Boldești (dupa ce oaspeții au avut 2-0, Alin Radu realizand o dubla pentru Varbilau) , rezultatul…

- Noua campioana, Bayer Leverkusen, a inscris in acest sezon nu mai puțin de 16 goluri in minutul 90 sau in prelungiri. Fara ele ar fi avut doar 3 puncte in fața lui Bayern, in Bundesliga, era eliminata din Europa League și ar fi mers in prelungiri, in „sfertul” din Cupa Germaniei cu VfB Stuttgart. Bayer…

- Olimpia Aiud, campioana județeana la Under 16, cu 16 victorii și golaveraj 177-7 Olimpia Aiud, campioana județeana la Under 16, cu 16 victorii și golaveraj 177-7 Cu 4 etape inaintea finalului, Olimpia Aiud a devenit campioana județeana la Under 16, cu 16 victorii din tot atatea meciuri și un golaveraj…

- CARAS-SEVERIN – Rulada de iepure cu ierburi aromate l-a facut pe chef Richard Abou Zaki sa-i ofere cuțitul de aur in ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea sa mearga direct in battle-uri! Lacramioara si-a deschis la Resita, chiar in aceasta luna, o cofetarie…