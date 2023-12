Turcii de la Alsim Alarko au avut termen luna mai 2023 pentru finalizarea celor doua loturi de pe A0. Nu sunt gata nici azi. CNAIR susține, intr-o declarație acordata in exclusivitate acodat PUTEREA, ca a observat nereguli pe șantierul tucilor de la Alsim Alarko de pe A0, Inelul de centura al Capitalei, mai exact pe loturile 1 și 2 din A0 Sud, care trebuiau sa fie gata in luna mai. PUTEREA a intrebat CNAIR daca sunt segmente de pe cele doua loturi in care liantul stabilizator aplicat statului de balast e mai mic de 4% in anumite zone și peste 6% in alte zone, și daca au aparut fisuri in straturile…