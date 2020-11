CNAIR demarează licitația pentru lărgirea sectorului sudic al Centurii Capitalei Inca o licitație a fost demarata pentru Centura București, prin care urmeaza sa se largeasca la patru benzi sectorul sudic dintre Jilava și Chiajna, anunța Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Secretarul de stat in Transporturi, I onel Scrioșteanu, a scris pe Facebook despre demararea procedurilor de licitație „prin comunicarea documentației la ANAP, spre validare, pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție Largire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București, intre ???????? (???????? ????????+????????????) și ???????? ???? (???????? ????????+????????????)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

