- S-a facut primul pas pentru realizarea drumului de legatura dintre Centura Brașovului – Aeroportul Ghimbav și DN1 in zona Codlea. Ministerul transporturilor a aprobat astazi fondurile necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru acesta investiție. Astfel, intram in linie dreapta pentru…

- ”Transfagarasanul este supraaglomerat”, au transmis, sambata, reprezentantii Politiei Sibiu, intr-o postare pe pagina de Facebook. FOTO – Facebook/ Politia Sibiu Politistii publica mai multe fotografii care ilustreaza aglomeratia din zona Balea Lac, alaturi de un mesaj ironic: ”Din seria: mie sa-mi…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta ca in zona localitatii Boita, din judetul Sibiu, au fost oprite lucrarile pe DN7. ”Se circula fara semafoare pe Valea Oltului (DN7). Avand in vedere valorile crescute de trafic cauzate de minivacanta din perioada 13 – 15 august, toate lucrarile…

- Contractul pentru studiul de fezabilitate necesar realizarii a inca 13 noduri rutiere pe autostrazile din Romania, intre care si noul rutier Sibot, pe Autostrada A1 Sebes – Deva, a fost semnat vineri, 15 iulie, a anuntat secretarul de stat in Transporturi, Ionel Scriosteanu. Contractul prevede elaborarea…

- Contractul pentru studiul de fezabilitate necesar realizarii a inca 13 noduri rutiere pe autostrazile din Romania, intre care si noul rutier Sibot, pe Autostrada A1 Sebes – Deva, a fost semnat vineri, 15 iulie, a anuntat secretarul de stat in Transporturi, Ionel Scriosteanu.

- Lucrarile de inlocuire ale rosturilor de dilatație de pe pasajului din localitatea mureșeana Dumbravioara, de pe DN15, se vor relua incepand de luni, 4 iulie, au informat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Potrivit sursei citate, pe parcursul execuției lucrarilor circulația…

- Peste 1.000 de saci cu gunoaie au fost adunați, astazi, de pe DN73 A. Instituția Prefectului Județul Brașov a organizat o ampla acțiune de ecologizare pe tronsonul Predeal-Rașnov. Scopul a fost de a contribui la rezolvarea unei probleme grave ce afecteaza mediul inconjurator. Este vorba despre depozitarea…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Carmen Elena Mateciuc, sef serviciu in cadrul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Constanta. In Sectiunea Documente puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale Carmen Elena Mateciuc, sef serviciu in cadrul…