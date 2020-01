Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 14,8 milioane de pasageri au tranzitat, in 2019, Aeroportul International ''Henri Coanda'' Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti-Baneasa ''Aurel Vlaicu'', in crestere cu 6,39% fata de...

- Traficul de pe aeroportul ”Traian Vuia” Timișoara a crescut, in 2019, inregistrandu-se o creștere a numarului de pasageri cu 5,1% fața de anul precedent. Astfel, 1.595.012 de pasageri au calatorit spre/dinspre aeroportul Timișoara, in timp ce in anul 2018, au fost inregistrați 1.517.309 de pasageri.…

- Numarul de pasageri care au tranzitat, in 2019, Aeroportul International Timisoara a crescut cu 5,1%, pana la 1,595 milioane persoane, de la 1,517 milioane de pasageri inregistrati in 2018, arata datele centralizate, publicate luni. Potrivit sursei citate, primele cinci destinatii preferate de calatori,…

- 14 milioane de pasageri au tranzitat anul trecut Aeroportul "Henri Coanda" Foto: Arhiva Aproape 14 milioane de pasageri au tranzitat anul trecut Aeroportul "Henri Coanda" fapt ce îl plaseaza pe locul 34 în clasamentul celor mai aglomerate aeroporturi din Uniunea Europeana.…

- Un numar de 13,819 milioane de pasageri au tranzitat, in 2018, aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, in crestere cu 7,9% comparativ cu 2017, ceea ce il plaseaza pe locul 34 in clasamentul celor mai aglomerate aeroporturi din UE, in crestere fata de locul 37 in 2017, arata datele publicate vineri de…

- Doua avioane de pasageri au intrat in coliziune la sol pe Aeroportul international din Frankfurt. Un avion Boeing 777 al companiei Korean Air s-a lovit, imediat dupa aterizare, cu o aeronava Airbus a grupului...

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti urmeaza sa discute, in sedinta de joi, un proiect de rectificare bugetara care prevede suplimentarea cu 100 de milioane de lei a celor 900 de milioane de lei prevazute pana in prezent pentru subventii...

- Terenul de fotbal de la Liceul “Mircea Eliade” din București a fost construit de o firma controlata de foștii primari ai sectorului 6 Cristian Poteraș și Rareș Manescu. Manescu, in 2012: ”Investiția a fost 1,3 milioane lei”Primaria Sector 6, in 2019: ”Investiția a fost 3,12 milioane lei” Terenul de…