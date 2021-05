CMBSU a decis relaxarea măsurilor anti-COVID. Masca rămâne obligatorie în zonele aglomerate Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, luni, relaxarea masurilor anti-COVID, in acord cu Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta. Masca de protectie ramane obligatorie in zonele aglomerate din spatii deschise, dar si in apropierea unitatilor de invatamant. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a constatat, luni, ca rata de incidenta in Capitala este de 0,35 la mie in ultimele doua saptamani si a decis relaxarea masurilor anti-COVID. Prefectul Alin Stoica a mentionat ca masurile stabilite in decizia CMBSU sunt cele avute in vedere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

