CM Rugby 2023: „Stejarii” debutează cu Irlanda, cea mai bună echipă din lume. România, outsider al campionatului Romania va debuta la CM Rugby 2023 intr-un meci cu Irlanda, echipa cel mai bine cotata in acest moment. Selecționata de rugby a Romaniei va juca sambata primul meci din cadrul Grupei B de la Campionatul Mondial din Franța și va infrunta Irlanda pe stadionul Matmut Atlantique din Bordeaux, de la ora 16:30. Selecționerul Eugen Apjok a anunțat in cursul zilei de joi echipa de start pentru disputa contra irlandezilor, care va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1 și Orange Sport. Meciul de deschidere al competiției a avut loc vineri, pe Stade de France, unde Franța a invins Noua Zeelanda, scor 27-13.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

