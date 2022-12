Stiri pe aceeasi tema

Capitanul echipei Argentinei, Lionel Messi, a devenit, duminica, primul fotbalist care castiga de doua ori ''Balonul de Aur'', decernat celui mai bun jucator al Cupei Mondiale, dupa ce a condus echipa ''Albiceleste'' spre titlul mondial in Qatar, transmite DPA.

Sir Geoff Hurst, autorul unei triple in finala Cupei Mondiale de fotbal din 1966, l-a felicitat duminica seara pe succesorul sau la acest capitol, atacantul francez Kylian Mbappe, care a reusit o performanta similara in finala Cupei Mondiale 2022 din Qatar, pierduta de Franta in fata Argentinei,…

Naționala de fotbal a Argentinei s-a calificat cu emoții in semifinala Campionatului Mondial din Qatar, invingand la lovituri de departajare Olanda. Dupa 90 de minute, scorul a fost 2-2, dupa ce Argentina a condus cu 0-2. La penalty-uri, Argentina a ratat o data, iar Olanda de doua ori, anunța Mediafax.…

A foost bucurie uriașa in Arabia Saudita, dupa ce echipa naționala de fotbal a reușit o vitorie istorica impotriva Argentinei, la Cupa Mondiala din Qatar.

Lionel Messi, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a ajuns luni in cantonamentul selectionatei Argentinei de la Abu Dhabi, unde campioana Americii de Sud va disputa miercuri ultimul sau meci de pregatire pentru Cupa Mondiala de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie), informeaza EFE.…

Flamengo a cucerit al patrulea sau trofeu in Cupa Braziliei la fotbal, miercuri, pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, dupa 6-5 cu Corinthians, la loviturile de departajare, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Lionel Messi, capitanul echipei Argentinei, sustine ca Franta, campioana mondiala en titre, si Brazilia sunt marile favorite la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, pentru ca au un nucleu de fotbalisti care joaca de mult timp impreuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres.