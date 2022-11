CM 2022: Belgia vs Canada - Ghinion teribil pentru Romelu Lukaku

Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Spania si Belgia, mari favorite ale Cupei Mondiale de fotbal, debuteaza miercuri, 23 noiembrie, in competitia gazduita de Qatar. Vezi ce meciuri au loc azi, 23 noiembrie, la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar.Prima jumatate a etapei I a fazei grupelor s-a desfasurat deja si a oferit o…

- Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 continua miercuri, cu alte patru partide. Programul meciurilor de marti, de la Cupa Mondiala : Ora 12:00 Maroc – Croația Ora 15:00 Germania – Japonia Ora 18:00 Spania – Costa Rica Ora 21:00 Belgia – Canada. Meciurile vor fi transmise de TVR. Cea mai mare surpriza…

- Belgia și Canada se intalnesc in grupa F la Campionatul Mondial din Qatar. Meciul se joaca de la ora 21:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR1. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din Qatar; Ovidiu Ioanițoaia,…

- Sa vezi si sa nu crezi: Argentina – Arabia Saudita 1-2! Acest joc disputat marti, la pranz, pe „Lusail Iconic Stadium“, a fost primul din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar! „Pumele“ au fost ferm convinse ca va fi un meci de „control“, de incalzire, mai ales ca au condus la pauza cu 1-0, gratie golului…

- Selectionerul Qatarului, spaniolul Felix Sanchez, a admis ca echipa sa nu a avut o evolutie consistenta in primul sau meci, cu Ecuadorul (0-2), la Cupa Mondiala de fotbal 2022, dar jucatorii sai pot arata un nivel mult mai bun in jocurile viitoare, transmite AFP, potrivit Agerpres.In partida de deschidere…

- Fundașul Sergio Ramos (36 de ani) a reacționat in premiera dupa ce Luis Enrique, selecționerul Spaniei, nu l-a selectat in lotul pentru Campionatul Mondial din Qatar. Cupa Mondiala din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrieSpania face parte din Grupa E, alaturi de Germania, Costa…

- Prima reprezentativa de futsal a Romaniei a invins joi seara la Targu Mureș naționala Danemarcei, scor 5-1 (2-1) in primul meci al campaniei de calificare la Cupa Mondiala. Tricolorii evolueaza in Grupa a 8-a din Main Round, alaturi de Finlanda și Danemarca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Olanda - Belgia, meci contand pentru Liga A - Grupa 4 din UEFA Nations League, este programat, duminica, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe „Johan Cruyff Arena” din Amsterdam, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2 si Prima Sport 2.