Clujana va fi dărâmată. Rechinii imobiliari au pus ochii pe terenul fabricii din centrul Clujului EXCLUSIV Consiliul Județean Cluj a inchis fabrica de pantofi Clujana, un simbol al Romaniei, dupa 111 ani de activitate. Fabrica din centrul Clujului va fi daramata, iar in locul ei vor „rasari” cateva blocuri. Terenul de sub faimoasa fabrica de incalțaminte Clujana a fost scos la licitație de ANAF. Societatea comerciala urmeaza sa intre in procedura de faliment la cererea creditorului. Cladirea va fi daramata, iar terenul va fi folosit de investitorii imobiliari. Consiliul Județean Cluj a inchis fabrica Clujana , dupa 111 ani de activitate, iar acum urmeaza procedura de faliment. Clujana a fost o fabrica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 24 noiembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 6.95 lei/l și 8.33 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din țara, astazi, 24 noiembrie 2022, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul…

- Culița Sterp a fost implicat intr-un accident rutier, joi dimineața, in centrul orașului Cluj-Napoca. El se intorcea de la filmarea celui mai nou videoclip. Filmarea a avut loc intr-un complex de la Tarnița, alaturi de mai mulți artiști din formația sa. Artistul era in mașina cu o blonda, care apare…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc joi dimineața in centrul orașului Cluj-Napoca. Unul dintre șoferi a parasit locul accidentului, fiind identificat ulterior de polițiști. Acesta avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul

- Compania Clujana și-a oprit activitatea, dupa 111 ani de existența. Fabrica inființata la Cluj inca din 1911 se afla in proprietatea Consiliului Județean Cluj, care deține 93,4412% din actiunile Clujana.Totuși, instituția județeana nu a gasit in ultimii 30 de ani cele mai bune soluții pentru redresarea…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat punerea la dispoziția Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, in mod gratuit, a unui teren necesar in scopul realizarii unui centru rezidențial de ingrijiri paliative. Terenul, in suprafața de 800 de metri, se afla in proprietatea Consiliului Județean Cluj.…

- Palatul cu elemente renascentiste situat pe cea mai veche strada din Cluj-Napoca, mai exact pe bulevardul Regele Ferdinand, este scos la vanzare.Doritorii trebuie sa scoata din buzunar nu mai putin de 7,5 milioane de euro daca vor sa detina proprietatea.Cladirea amplasata pe un teren…

- Ținand cont de numarul mare de pacienți cu afecțiuni oncologice terminale aflați pe listele de așteptare ale Centrului de Ingrijiri Paliative ,,Sfantul Nectarie” – 130 de persoane, majoritatea tineri, capacitatea fiind de doar 40 de paturi – Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1N (Varianta Ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca), in zona localitații Dezmir, județul Cluj, a avut loc o coliziune intre doua tiruri (cap tractor), eveniment in urma caruia ambii șoferi sunt incarcerați.Traficul rutier…