Cluburile scoţiene trebuie să-şi prezinte 'scuze clare, publice şi fără rezerve' pentru copiii care au fost victime ale abuzurilor sexuale Cluburile scotiene trebuie sa-si prezinte ''scuze clare, publice si fara rezerve'' pentru copiii care au fost victime ale abuzurilor sexuale, se arata intr-un raport comandat de Federatia scotiana de fotbal (Scottish FA) si care a fost facut public joi, conform AFP, potrivit Agerpres. Ancheta privind abuzurile sexuale din fotbal a fost lansata in 2016 la cererea Scottish FA, dupa un numar fara precedent de acuzatii privind atacurilor suferite de copii in anii '70, '80 si inceputul anilor '90. Mai multe sute de persoane au depus marturie si 33 dintre ele au dezvaluit fapte de abuz sexual… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

