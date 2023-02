Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 – 26 februarie, ROMEXPO organizeaza Targul de Turism al Romaniei – ediția de primavara. Evenimentul se desfașoara in pavilionul B2 al Centrului Expozițional și promoveaza cele mai avantajoase și interesante oferte turistice din Romania și strainatate. Peste 151 de companii, din 10 țari…

- Cea de-a 44-a ediție a Targului Internațional de Turism de la Belgrad va avea loc in perioada 23 – 26 februarie 2023 și va avea China ca țara-invitata de onoare. Aproape 500 de instituții turistice din 41 de țari și regiuni vor participa la cel mai mare targ turistic internațional din Europa de Sud-Est.…

- ​Dimineata de joi a adus cele mai mici temperaturi din acest an, iar la Intorsura Buzaului au fost -30 C, in timp ce la Brasov au fost -23 C, arata datele ANM. Cea mai scazuta temperatura din tara a fost la Intorsura Buzaului, unul dintre „polii" frigului. Minimele au ajuns la -23 C la Brasov si Obarsia…

- Memoriile prințului Harry, ce conțin dezvaluri dure privind monarhia britanica, au cunoscut deja un succes uluitor , cu cele 1,4 milioane de exemplare vandute in limba engleza in prima zi a apariției in librarii și cu comanda de o a doua ediție in limba franceza in Franța. Potrivit editurii Penguin…

- Bucovina ramane una din cele mai cautate destinatii de Craciun, 98% din locurile de cazare fiind deja rezervate. La Voronet, tarifele incep de la 2-300 si ajung pana la 3.000 de lei pe noapte Meteorologi nu anunta ninsori in zona Moldovei, dar turistii vor fi intampinati, ca in fiecare an, de cete de…

- Studiu Reveal Marketing Research Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea Nordis Group, arata ca romanii opteaza pentru vacanțe la mare (34%) și la munte (31%) in Romania, subclasand opțiunea de a petrece vacanțele in strainatate (29%). Destinații de vacanța preferate…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre preturile mari la pachetele de iarna din Romania, ca este clar ca un roman obisnuit, de rand, nu isi poate permite asa ceva dar atata vreme cat au rezervari in proportie de 100-, pentru industria…

- Minivacanța de Ziua Naționala a Romaniei este un bun prilej pentru desfașurarea primului targ de iarna din comuna-muzeu Ciocanești. Organizat de catre Asociația de Turism și Tradiție Ciocanești – Bucovina și Primaria comunei Ciocanești, manifestarea va reuni, pe Platoul Tradițiilor din ...