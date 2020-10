Stiri pe aceeasi tema

- Clotilde Armand a afirmat, despre nemultumirile privind lista candidatilor USR la alegerile parlamentare ca intr-o mare masura cei care aduc reprosuri in acest sens au dreptate. Ea precizeaza ca este greu de crezut ca unii colegii care s-au luptat 4 ani in Parlament cu „hidra pesedista” nu se mai…

- Potrivit unor surse politice de incredere, PNL Suceava este primul partid in județ care și-a definitivat listele de candidați pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe 6 decembrie 2020. In forurile statutare ale PNL Suceava au fost validate, astazi, candidaturile pentru Camera Deputaților și…

- Clotilde Armand a declarat ca au fost tentative de frauda a voturilor la sectorul 1 si cere anchetarea lui Daniel Tudorache. "Au fost tentative de frauda. Va promit ca nu vom lasa lucrurile așa. Vom cere ca primarul actual sa fie anchetat. Am invins. Vrem sa facem o primarie de sticla, unde…