- Aproape 4.500 de persoane au fost legitimate și peste 4.200 de conducatori auto testați pentru alcool sau droguri, au fost aplicate peste 900 de sancțiuni și reținute 149 de permise de conducere.

- Invierea Domnului nostru Iisus Hristos e un fapt istoric, deplin incredintat prin multiplele dovezi de necontestat. Ea este incadrata in rama precisa a istoriei timpului. Garantia ei o avem de la contemshy;poranii care L au vazut pe Iisus Cel Inviat, I au pipait ranile, au ospatat cu El, au auzit glasul…

- Luni, 6 mai (a doua zi de Paști), de la ora 16.00, la Caminul Cultural din in comuna Satulung, se va desfașura evenimentul „Danț la șura”. „Danț la șura” este un stravechi obicei care incepe sa reinvie și in comuna Satulung. In lumea satului tradițional, danțul la șura reprezenta un important eveniment…

- O invitație catre suceveni și turiști, de a se bucura de evenimentele organizate in Suceava de sarbatorile de Florii și de Paști, a fost lansata, sambata, de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.Acesta a transmis ca Targul de Paști, deschis in centrul municipiului Suceava in ...

- Se vor primi pensiile inainte de Paște! Guvernul va discuta, in ședința de astazi, hotararea privind plata pensiilor inainte de Paște. Circa 2,4 milioane de pensii vor fi platite prin cont bancar și tot atatea prin poșta. Ministerul Muncii avea probleme in a plati mai devreme pensiile pe card, din cauza…

- Campania „Moto Iepurașul” a ajuns anul acesta la cea de-a VIII-a editie și așa cum ne-au obișnuit, motociclistii cugireni vor aduce bucurie de Paști in casele mai multor persoane defavorizate din Cugir, Vinerea și Saliștea. „Paștele este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinatații, amintindu-ne…

- Pamantul romanesc mustește de sangele celor care nu au renunțat la credința și identitatea romaneasca. Fie ca vorbim despre masacrele de la Fantana Alba sau din localitațile romanești ocupate de trupele hortyste in 1940, vina pentru care s-au declanșat masacrele a fost pur și simplu faptul ca acei oameni…

- Targul de Paști din Centrul Nou al municipiului Satu Mare și-a deschis porțile de numai cateva zile, insa atmosfera de sarbatoare a fost animata de zeci de copii de la instituțiile de invațamant. The post TARG LA SATU MARE Zeci de copii la Casuța Iepurașului din Centrul Nou first appeared on Informatia…