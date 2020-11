Clotilde Armand a demis trei șefi din Primăria Sectorului 1 din cauza incompetenței Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt: incompetența in exercitarea funcției deținute, lipsa de responsabilitate in cheltuirea banului public, achiziții suspecte și lipsa rezultatelor in beneficiul comunitații Sectorului 1. Primarul Timișoarei taie sporurile angajatilor care au lucrat la proiecte neperformante Potrivit unei analize interne, aceste trei structuri se afla la originea unui deficit bugetar estimat la peste 700 de milioane de lei in acest an. „Situația bugetara a Primariei Sectorului 1 este mai rea decat m-am așteptat. Am gasit un deficit de peste 700 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

