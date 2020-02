Concertele tot mai dese și ritmul infernal in care muncește, in ultima perioada, și-au pus amprenta asupra lui Carmen de la Salciua. Sambata seara, cantareței i s-a facut rau in timp ce se indrepta spre un eveniment ce urma sa aiba loc in Budureasa, județul Bihor. Carmen de la Salciua se afla sub atenta supraveghere a medicilor, unde urmeaza sa i se faca o serie de analize mai amanunțite. Anunțul a fost facut de cea mai buna prietena a artistei, Mihaela Niculuț. Potrivit acesteia, cantareața de muzica de petrecere a suferit o serioasa cadere de calciu. „Buna dimineața. Cred ca majoritatea ma cunoașteți,…