Clipe de groază! Zeci de maşini au fost înghiţite de apă! „Am luat tot şi am fugit” Aproximativ 30 de persoane se aflau pe lacul inghețat din Vladivostok in momentul in care gheața a cedat și a inghiț mai multe autoturisme. Șoferii au venit pe lac pentru a pescui la copca, insa clipele de relaxare s-au transformat in momente de panica. "Oamenii fugeau inapoi, țipau. Ne aflam departe, dar am luat tot și am fugit inapoi", a povestit un martor. Cu toate acestea, se pare ca locuitorii din zona parcheaza des pe lacul inghețat, insa niciodata nu au fost atat de multe mașini in același timp. Greutatea autoturismelor a fost mult prea mare, iar in cele din urma gheața… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

