Clipe de groază pentru un alpinist utilitar din Galați. O pensionară a încercat să-i smulgă corzile de care atârna la etajul 11 Un angajat al unei firme de alpinism utilitar a fost la un pas sa cada de la etajul 11, dupa ce o femeie de 71 de ani a tras corzile in casa, pe geam, fara sa-i pese ca de ele atarna viața unui om. Incidentul șocant a avut loc la un bloc turn cu 12 […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Un alpinist utilitar care intervenea cu echipa pentru a face o evaluare la fațada unui bloc din Galați a fost la un pas sa cada de la etajul 11 dupa ce un locatar a inceput sa traga cu putere de corzile care il susțineau.

- Incidentul șocant a avut loc la un bloc turn, dintr-un cartier din Galați. O echipa de alpinisti utilitari de la o firma din Galati a ajuns pe 1 septembrie 2023 la blocul respectiv pentru a realiza o evaluare pe fatada acestui bloc. Madalin Silviu Balan, coordonatorul echipei si colegul alpinistului…

- Un angajat al unei firme de alpinism utilitar a fost la un pas sa cada de la etajul 11, dupa ce o femeie de 71 de ani a incercat sa-și insușeasca cele doua corzi cu care era susținut acesta. Femeia a tras corzile in casa, pe geam, fara sa-i pese ca de ele atarna viața unui om

