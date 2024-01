Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor de la Portland, in statul american Oregon, Bob, a gasit un fragment din usa unui avion de tip Boeing 737 apartinind Alaska Airlines in gradina, dupa ce aceasta s-a desprins vineri, in timpul unui zbor. Pilotii companiei Alaska Airlines au semnalat alerte de presurizare la trei zboruri inainte…

- Plecarea Companiei Dan Air de la Brașov pare sa nu aiba cu cu nimic de a face cu programul de 12 ore al Aeroportului de la Ghimbav. Mai degraba, este o chestiune de management. Nici Bacaul nu e pe „placul” celor de la Dan Air. Conform boardinpass.ro , compania renunța la doua din cursele de la și spre…

- ”De Sarbatori, toate drumurile duc acasa, in Romania, langa cei dragi. Cei mai multi romani care locuiesc acum in strainatate si-au rezervat zborurile catre tara, unde vor reveni in a doua parte a lunii decembrie, la timp pentru a petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. Potrivit datelor Vola.ro,…

- Ucrainenii care cer azil in Irlanda trebuie sa doarma pe strazi dupa ce guvernul de la Dublin a anunțat ca s-a incheiat cazarea gratuita pentru ei. Acest lucru este relatat de Financial Times. Departamentul de Integrare al Irlandei a emis o declarație in care subliniaza ca țara nu mai poate oferi un…

- Politia irlandeza a anuntat ca cinci persoane, printre care trei copii, au fost spitalizate in urma unui grav incident de ordine publica petrecut joi in centrul capitalei, Dublin, media locale relatand ca a fost vorba despre un atac prin injunghiere, transmite Reuters. Politia a mai anuntat ca are o…

- Ambasada Republicii Moldova in Irlanda participa astazi la Bazarul Internațional de Caritate de la Dublin, cel mai mare eveniment diplomatic din țara de reședința. La eveniment vor fi prezentate o serie de produse moldovenești, printre care mere și struguri proaspeți, vinuri, produse de patiserie și…

- Aviația europeana a devenit mai puțin sigura in ultimii ani, potrivit unui studiu al Universitații Karolinska din Suedia, relateaza emisiunea olandeza Zembla. Potrivit acesteia, piloții și echipajul de cabina lucreaza uneori cind sint bolnavi sau prea obosiți, ceea ce constituie un pericol pentru siguranța…

- Clipe de coșmar intampinate de o batranica, din comuna Butimanu, la inceputul lunii octombrie! Rulota in care locuia femeia, dupa ce casa ei fusese distrusa de un incendiu puternic, a fost devastata de niște derbedei. Scenele incredibile s-au petrecut in zilele cand batranica se afla internata in spital.…