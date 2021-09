Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 1 septembrie, la Casa Alba, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au adoptat o declarație comuna. În cadrul întâlnirii, președinții au discutat despre drepturile și libertațile omului, securitatea și economia…

- „Succesul extraordinar al acestei misiuni se datoreaza talentului incredibil, vitejiei și curajului altruist al armatei Statelor Unite, diplomaților noștri și profesioniștilor noștri din serviciile de informații.”, a declarat președintele, potrivit AFP.Statele Unite raman hotarate sa evacueze americanii…

- Vicepreședintele SUA a acuzat miercuri China ca a intimidat țarile din Asia de Sud-Est. Este al doilea atac al Kamalei Harris asupra Beijingului in timpul vizitei sale in Asia, menite sa contracareze influența chineza in regiunea Indo-Pacific. In aceeași zi, Ministerul de Externe al Chinei a acuzat…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, a indemnat miercuri Vietnamul sa construiasca relatii mai stranse cu Washingtonul pentru a contracara ceea ce ea a descris ca fiind actiunile de 'intimidare' ale Beijingului in regiune, transmite dpa. 'Trebuie sa gasim cai de a face presiuni…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, au discutat, luni, prin videoconferinta, cu presedintele Chinei, Xi Jinping, despre intensificarea cooperarii intre Uniunea...

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un moment in care Statele…