Climă: Pragul de +1,5°C riscă să fie atins până în 2025, avertizează ONU Exista o probabilitate de 40% ca temperatura medie anuala de pe Terra sa depaseasca pana in 2025 pragul de incalzire de 1,5 grade Celsius peste nivelurile din era preindustriala, obiectiv fixat prin Acordul de la Paris pentru a combate modificarile climatice, a avertizat joi ONU, informeaza AFP. Din cauza efectelor schimbarilor climatice, ultimul deceniu a inregistrat temperaturi record: 2020 s-a alaturat lui 2016 pe lista celor mai ridicate marje de incalzire din cei mai caldurosi ani inregistrati in lume de la debutul masuratorilor meteorologice, cu o medie de 1,25 grade Celsius peste nivelurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

