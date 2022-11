Stiri pe aceeasi tema

- Telescopul spațial James Webb a surprins o noua imagine uluitoare, cu o „clepsidra cereasca” de praf portocaliu și albastru emanata de o stea care se formeaza in centrul sau. Potrivit NASA, norii colorați, care arata ca o clepsidra de foc, sunt vizibili doar cu ajutorul luminii infraroșii ai camerei…

- Telescopul spațial James Webb a surprins din nou o imagine uluitoare din univers. De aceasta data este vorba despre cea mai clara și detaliata imagine a unei structuri cosmice cunoscuta sub numele de Stalpii Creației.

- Telescopul spațial James Webb a realizat cea mai clara și mai detaliata imagine a structurii cosmice cunoscuta sub numele de Stalpii Creației, o regiune din Nebuloasa Vulturul situata la circa 6.500 de ani-lumina de noi. Structura este formata din nori de gaze și praf cosmic, in interiorul careia au…

- Telescopul spatial James Webb a dezvaluit marti imagini impresionante ale Nebuloasei Tarantula o regiune a cosmosului in care stelele se nasc intr-un ritm vertiginos si ale carei imagini vor aprofunda cunostintele stiintifice despre formarea stelelor, scrie AFP, citata de News.ro. Supranumita astfel…

- Imagine noua, impresionanta, cu Galaxia Fantoma. Fotografia este o combinație a datelor primite de la telescoapele Hubble și James Webb. In fotografie se vede o spirala aflata la 32 de milioane de ani lumina distanța de Pamant, relateaza CNN.