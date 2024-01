Claudiu Târziu cere unirea României cu teritorii aflate acum în Ucraina Claudiu Tarziu, președintele Consiliului National de Conducere al partidului extremist AUR , a intrat in atenția publica cu un discurs revizionist, spus cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Senatorul cere unirea Romaniei cu teritorii aflate acum in Ucraina, precum și in Republica Moldova. In plin razboi desfașurat la granițele Romaniei, Claudiu Tarziu a ținut un discurs revizionist prin care cere schimbarea granițelor Romaniei. „Nu vom fi suverani cu adevarat decat dupa ce vom reintregi statul roman in granițele lui firești. Basarabia trebuie sa vina acasa. Bucovina de nord nu poate fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

