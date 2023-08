Intrebat, miercuri seara, intr-o emisiune la Prima News, daca AUR ar vota legislatia care vizeaza noi masuri fiscale, proiecte care propun, printre altele, renuntarea la unele beneficii fiscale din domenii precum constructii, IT sau agricultura, Claudiu Tarziu a anuntat ca AUR nu ar vota astfel de proiect. ”Am fi impotriva in mod categoric pentru ca nu este decat inca un par la un car de oale, adica stricam si ceea ce mai merge. Lovim si in acele domenii care produc inca si produc bine, cum ar fi IT, constructii, agricultura, dar le facem viata grea tuturor romanilor, nu numai celor care lucreaza…