Fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui a scris un editorial pentru Digi24 in care prevede ca in 2022 creșterea prețurilor va fi cea mai grea problema economica cu care ne vom confrunta. Creșterea prețurilor va continua. Și Europa și SUA au tiparit la bani in neștire pentru a da iluzia ca totul merge bine in pandemie. Problema este ca degeaba tiparim bani daca nu exista bunuri și servicii in spate. Aceste bunuri și servicii sunt de fapt „avuție”, nu banii pe hartie. Iar bunuri și servicii nu se fac la fel de ușor precum se pune cerneala pe hartie sau precum se pun zerourile pe calculator.…