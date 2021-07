Stiri pe aceeasi tema

- Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a vorbit despre eliberarea lui Liviu Dragnea și spune ca judecarea cererii de eliberare din inchisoare la Tribunalul Giurgiu i-a purtat noroc fostului lider al PSD. „Ma bucur nespus ca s-a facut dreptate. Sunt emoționata. O sa mergem spre București. Spera…

- Din totalul celor 2.150 de sectii de votare constituite pentru aceste alegeri, 41 sunt destinate votului cetatenilor din Transnistria, iar 150 pentru cetatenii moldoveni aflati in strainatate. Procesul de votare se va desfasura in intervalul orar 07:00 - 21:00.12 sectii de votare sunt organizate și…

- Tribunalul Bacau a dat castig de cauza, in prima instanta, fondului de investitii Amerocap in procesul intentat Chimcomplex si a obligat proprietarul Oltchim sa plateasca americanilor peste doua milioane de dolari, potrivit portalului instantei. Decizia a fost luata pe 26 mai si poate fi atacata cu…

- Judecatorii Tribunalului Bacau au respins ca inadmisibila contestația prefectului USR la adresa bugetului votat de Consiliul Local Bacau. Reamintim, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu si prefectul Leonard Bulai au contestat dreptul consilierilor... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Patru tineri afgani au fost prezentați vineri în fața unui tribunal de pe insula greaca Chios, acuzați ca au incendiat tabara extinsa Moria din Lesbos în septembrie 2020, pe atunci cea mai mare tabara de refugiați din Europa, din care nu a ramas decât cenușa, potrivit AFP.Sosiți…

- Poți sa fii o persoana foarte corecta in viața și tot te trezești cu o amenda. Daca in timp ce conduceai nu ai realizat ca ai apasat cam mult pedala de accelerație și ai cam intrecut limita cu vreo 20 km/ora, ghinion. Sau in cazul in care mai faci lucruri ca “nu platesc biletul de autobuz ca nu ma prinde…

- Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti este obligata sa reincadreze mai multi studenti dintre cei 45 care au fost exmatriculati recent pentru ca au copiat in sesiunea de examene online din iarna. Dupa o prima decizie in acest sens data de Tribunalul Constanta in luna aprilie, au…