Craiovean condamnat pentru o tâlhărie comisă într-un supermarket Magistratii de la Judecatoria Craiova au condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare un barbat de 45 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de talharie. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 12 iulie 2023, barbatul a sustras mai multe bunuri dintr-un supermarket de pe strada Brestei. Este vorba de produse cosmetice in valoare de 368 de lei. Pentru a scapa, barbatul a agresat un agent de paza si un casier, au explicat anchetatorii. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca barbatul de 45 de ani a fost identificat dupa doua zile de la comiterea faptei.In fapt, in seara zilei de 12 iulie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

